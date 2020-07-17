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У Києві на Подолі побили журналіста, серед учасників конфлікту поліцейський

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 21:12
У Києві на Подолі побили журналіста, серед учасників конфлікту поліцейський
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Інцидент стався ввечері 16 липня

Ввечері 17 липня на столичному Подолі невідомий скоїв напад на журналіста. Інцидент стався близько 19:30 на проспекті Свободи.

Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці встановили, що конфлікт стався між чоловіком, який звернувся в поліцію, та компанією інших чоловіків. Під час конфлікту один з чоловіків вдарив представника ЗМІ.

"Потерпілий звернувся до Подільського управління поліції із заявою, яка зареєстрована відповідно до вимог чинного законодавства", - зазначили в поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту, учасником якого виявився працівник поліції. Поліція проводить службове розслідування, а правоохоронця відсторонили від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, 30 нападів на журналістів сталося в Україні за перші 5 місяців 2020 року.

Також РБК-Україна писало про напад на журналіста Микиту Книша у Харкові.

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