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У НСЖУ назвали основну причину нападів на журналістів у травні

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 17:50
У НСЖУ назвали основну причину нападів на журналістів у травні
Фото: журналіст (freepik)

Усього за 5 місяців зафіксовано 30 нападів на журналістів

Національна спілка журналістів України назвала основну причину нападів на журналістів у травні - через зйомки про порушення карантину. Всього ж минулого місяця зафіксовано 4 випадки фізичної агресії проти співробітників ЗМІ.

Про це повідомляє прес-служба НСЖУ.

"У травні Національна спілка журналістів України зафіксувала 4 інциденти фізичної агресії стосовно працівників ЗМІ. Три з них пов'язані зі зйомками щодо дотримання карантину", - наголошується у повідомленні.

Зазначено, що за 5 місяців цього року сталося 30 інцидентів із застосуванням сили щодо представників медіа.

У повідомленні наголошується, що значні тілесні ушкодження нанесли журналісту харківського видання Микиті Книшу. Він вирішив провести зйомку про порушення карантину вночі на парковці біля станції метро Наукова, представився журналістом і питав молодь про порушення карантину.

"Після зйомки сюжету Микита викликав на місце події поліцію, щоб та відреагувала на порушення. За лічені секунди після того, як поліцейські поїхали, на нього напали і жорстоко побили", - розповіли в НСЖУ.

Також відбувся напад на журналістів у Запоріжжі 7 травня на ринку "Бахчисарай". Агресивний чоловік лаявся, намагався зірвати респіратори з журналіста і оператора, перешкоджав зйомці роботи ринку під час карантину. Оператор змушений був застосувати балончик з газом, щоб захистити колег. Журналісти передали відео нападу прес-службі обласного поліцейського відомства.

Крім того, у Львові на журналістів накинулися в перукарні за зйомки про роботу в карантинних умовах. Працівники закладу вимагали від співробітників ЗМІ піти, смикали за одяг і виштовхували.

Нагадаємо, за фактом нападу на журналіста Микиту Книша поліція відкрила кримінальну справу.

Як писало РБК-Україна, під час протестів в американському місті Санта-Моніка один з демонстрантів напав на українську журналістку Христину Шевченко.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України нападжурналисты
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