Поліція відкрила провадження через напад на журналіста у Харкові

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подія розслідується за статтями про розбій та насильство над журналістом

Слідчий Шевченківського райвідділу поліції Харкова відкрив кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста Микиту Книша. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст 187 (розбій) та ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального Кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі встановлюються усі обставини кримінального правопорушення та причетні до нього особи.

Зазначається, що 1 травня близько 23:00 до поліції надійшла інформація про те, що на проспекті Науки на 28-річного чоловіка напали невідомі та відібрали рюкзак, в якому лежали ноутбук, телефон та зброя.

За вказаною у повідомленні адресою виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції.

Поліцейські провели огляд місця, опитали свідків, вилучили записи з камер спостереження. На прилеглій території правоохоронці виявили рюкзак з речами потерпілого. Журналіст із забоями тіла та обличчя звернувся по медичну допомогу до лікарні.

Раніше голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив, що у Харкові побили журналіста Микиту Книша, який звернувся в поліцію за порушення карантину.

Нагадаємо, 29 квітня під час акції протесту проти обмежень під час карантину під будівлею Кабінету міністрів правоохоронці здійснили напад на журналіста "Громадського" Богдана Кутєпова.