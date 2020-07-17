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В Киеве на Подоле избили журналиста, среди участников конфликта полицейский

Киев, Пятница 17 июля 2020 21:12
В Киеве на Подоле избили журналиста, среди участников конфликта полицейский
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Инцидент произошел вечером 16 июля

Вечером 17 июля на столичном Подоле неизвестный совершил нападение на журналиста. Инцидент произошел около 19:30 на проспекте Свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители установили, что конфликт произошел между мужчиной, который обратился в полицию, и компанией других мужчин. Во время конфликта один из мужчин ударил представителя СМИ.

"Потерпевший обратился в Подольское управление полиции с заявлением, которое зарегистрировали в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, участником которого оказался сотрудник полиции. Полиция проводит служебное расследование, а правоохранителя отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, 30 нападений на журналистов произошло в Украине за первые 5 месяцев 2020 года.

Также РБК-Украина писало о нападении на журналиста Никиту Кныша в Харькове.

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