В Киеве на Подоле избили журналиста, среди участников конфликта полицейский

Фото: полиция (РБК-Украина)

Инцидент произошел вечером 16 июля

Вечером 17 июля на столичном Подоле неизвестный совершил нападение на журналиста. Инцидент произошел около 19:30 на проспекте Свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители установили, что конфликт произошел между мужчиной, который обратился в полицию, и компанией других мужчин. Во время конфликта один из мужчин ударил представителя СМИ.

"Потерпевший обратился в Подольское управление полиции с заявлением, которое зарегистрировали в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, участником которого оказался сотрудник полиции. Полиция проводит служебное расследование, а правоохранителя отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, 30 нападений на журналистов произошло в Украине за первые 5 месяцев 2020 года.

Также РБК-Украина писало о нападении на журналиста Никиту Кныша в Харькове.