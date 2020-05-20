У Києві пляжі планують відкрити з 1 червня

У Києві пляжний сезон планують відкрити з 1 червня. Для цього відповідні рішення повинні прийняти Кабінет міністрів і Київська міська державна адміністрація.

Про це повідомив директор з утримання прибережної інфраструктури КП "Плесо" Костянтин Пигуля, передає "Громадське радіо".

За його словами, на даний момент на пляжах очікуються перевірки з боку Госпродпотребслужбы та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За попередніми домовленостями початок купального сезону в Києві плануємо десь на 1 червня. Якщо карантин знімається або послаблюється, то це буде 1 червня, а якщо ні, і подовжується, то ми однозначно будемо проводити робочі наради і переносити відкриття пляжного сезону", - сказав Пигуля.

Він зазначив, що на даний момент в КМДА визначили 14 пляжів, на яких дозволено купання, і 18 зон відпочинку.

"1 червня ми плануємо 5-7 пляжів відкрити, потім інші. Щоб ви розуміли, обстежити всі пляжі одночасно неможливо. Тобто, ми обстежуємо пляжі з блакитними прапорами, яких у нас 8 планується в цьому році, спочатку їх відкриємо, а потім інші пляжі на наступному тижні", - додав Пигуля.

На пляжах вже провели обробку проти кліщів і дезінфекцію лавок та роздягальні.

Раніше РБК-Україна писало, що Моз дозволить працювати в цьому сезоні, як морських пляжів, так і річковим. При цьому всі відпочиваючі повинні носити маски.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину до 22 червня з ослабленнями. Зокрема, з 22 травня почнуть зніматися обмеження на роботу громадського транспорту і відкриття кордонів, а з наступного тижня відкриється метро і дитячі сади.