В Києві пікетували будівлю, де проходила атестація одеських прокурорів

Активісти пікетували будівлю, де в понеділок, 2 березня, проходила процедура переатестації прокурорів Одеської області. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook блогер Дем'ян Ганул.

Одесити вимагають позбавити деяких одеських прокурорів права працювати в правоохоронних органах.

"Перш за все мова йде про прокурора області Максима Вихор, який "кришує", наприклад, браконьєрство в області", - стверджує учасник акції, представник ГО "Національний спротив" Андрій Грушецький.

За словами протестувальників, керівництво регіональної прокуратури "загрузло в корупційних скандалах". В знак протесту одесити розсипали перед будівлею, де проходить атестація, гроші.

"Представники регіональної прокуратури - самі непорядні жителі нашого регіону. Вони "кришують" незаконний бізнес, вимагають гроші з підприємців, роздають прибережні ділянки під незаконну забудову", - заявив Ганул.

Як кажуть учасники акції, останній кричущий факт - видимість "боротьби" прокуратури за ділянку одеського пляжу біля колишнього санаторію "Росія". На їхню думку, регіональна прокуратура "без бою надає комерсантам право на забудову ласого ділянки в прибережній зоні".

Як писало РБК-Украина, раніше в Києві затримали одного з керівників районних відділів Знам'янської прокуратури Кіровоградської області, який отримав хабар за закриття кримінальної справи.