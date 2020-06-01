У Києві переноситься запуск міської електрички

У Києві перенесуть запуск міської електрички на 7 червня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що працівники підприємства "Укрзалізниця" не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".

Як повідомляється, у зв'язку з введенням протиепідемічних заходів в країні, працівники що проводили ремонтні роботи електропоїздів не встигли її виконати до 1 червня. Таким чином закінчення ремонту електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня. Відновлення руху міської електрички у Києві буде повідомлено додатково по завершенню ремонтних робіт.

Зазначимо, в рамках третього етапу ослаблення карантину у Києві планувалось відновити роботу міської електрички з 1 червня разом з усім залізничним транспортом України.

Однак, відсьогодні в Україні відновили роботу залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні. Також почали здійснюватися міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні почали поступово відновлювати приміське залізничне сполучення.

Крім того, Україна перейшла на черговий етап послаблення карантину.