У Києві перекрили вулиці і змінили рух громадського транспорту

У Києві сьогодні відбутися урочисті заходи з нагоди святкування Дня Незалежності України. У зв'язку з цим в центрі міста буде обмежено рух автомобілів, а також змінено рух громадського транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) і Патрульна поліція Києва.

Так, з 09:30 до 17:00 буде перекрито рух за наступними адресами:

вулиця Трьохсвятительська;

вулиця Володимирська;

вулиця Михайлівська;

вулиця Хрещатик;

вулиця Пушкінська;

вулиця Прорізна;

вулиця Хмельницького;

вулиця Городецького;

вулиця Грушевського;

вулиця Костьольна;

вулиця Велика Житомирська;

Володимирський проїзд;

бульвар Шевченко;

Володимирський узвіз

Крім того, з початку руху поїздів і до закінчення заходів громадський транспорт курсуватиме:

Автобуси

№ 24 - від Національного музею історії України в ІІ світовій війні до стадіону Динамо імені Лобановського;

№ 62 - від Ботанічного саду до стадіону Динамо імені Лобановського;

№ 114 - на ділянках від вулиці Милославської до Поштової площі і від залізничного вокзалу "Центральний" до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 118 - від ст. м. "Чернігівська" до вулиці Басейної за діючим маршрутом, далі - вулиця Еспланадна - вулиця Саксаганського - проспект Перемоги, далі за діючим маршрутом, у зворотному напрямку від ст. м. "Політехнічний інститут" до бульвару Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі - вулиця Симона Петлюри - вулиця Жилянська - вулиця Шота Руставелі - вулиця Басейна - бульвар Лесі українки, далі за діючим маршрутом.

Тролейбуси

№№ 5, 7, 8, 17 - відповідно від вулиці Белицької, вулиці Чорнобильської, вулиці Смілянської, площі Космонавтів до вулиці Леонтовича;

№ 6 - від Мінського масиву до ст. м "Лук'янівська";

№№ 16, 18 - відповідно від вулиці Академіка Туполєва і вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Маршрутні таксі

№ 189 - від вулиці Ірпінська - вулиці Академіка Палладіна - проспекту Перемоги - бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 231 - від вулиці Кадетський Гай до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 429 - вулиці Тулузи до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 433 - від вулиці Жолудєва до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

№ 575 - від вулиці Сирецькій до бульвару Тараса Шевченка (а саме до вулиці Леонтовича)

Нагадаємо, з нагоди заходів до Дня Незалежності правоохоронці перейшли на посилений режим роботи.

Крім того, напередодні Дня Незалежності на посилений режим несення служби перейшли і підрозділи Державної прикордонної служби України.