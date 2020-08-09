У Києві біля Південного вокзалу виявили підозрілий предмет

У Києві вранці 9 серпня на вулиці Кірпи біля залізничного вокзалу "Південний" виявили підозрілий предмет. У зв'язку з цим частину вулиці Кірпи перекрили.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Підозрілий предмет виявили близько 12-ї години. На місце події відразу ж прибули правоохоронці та обмежили рух на вулиці Кірпи, від вулиці Липківського до Повітрофлотського проспекту.

Зараз на місці події працює вибухотехнічна служба.

Нагадаємо, раніше підозрілий предмет виявили поблизу станції метро "Лук'янівська" у Києві; у зв'язку з цим стався збій в роботі столичних тролейбусів.

Крім того, у липні в Києві знайшли 4 підозрілі валізи; у жодній з них вибухівки не виявили.

Також РБК-Україна писало, що у Києві перекривали вулицю через можливе мінування автомобіля.