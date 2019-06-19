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У Києві перекриють проспект Перемоги в районі Шулявського мосту

Новини » Суспільство    19.06.2019 - 16:58
У Києві перекриють проспект Перемоги в районі Шулявського мосту
Фото: Шулявський шляхопровод (РБК-Україна)

У неділю, 23 червня, проспект буде перекритий до 12:00

Рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції Шулявського шляхопроводу повністю обмежать 23 червня із 01:00 до 12:00. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили в прес-службі, у зв’язку із початком монтажу металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу, 23 червня заплановано їх перевезення через проспект Перемоги.

У комунальному підприємстві "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та уважно дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути аварійних ситуацій на дорозі.

Нагадаємо, реконструкція Шулявського шляхопроводу в Києві почалася в березні 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, на час ремонту Шулявського шляхопроводу вносяться зміни у шлях курсування автобусних маршрутів загального користування у режимі маршрутного таксі. Зміни вносяться у роботу маршруток №201, 239, 477, 427, 442, 455, 517. Крім того, громадський транспорт змінить маршрути через ремонт Шулявського шляхопроводу. Зокрема, змінять маршрути тролейбуси №№ 22, 27, 42.

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Новини України КиївпробкиШулявський шляхопровід
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