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В Киеве перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста

Новости » Общество    19.06.2019 - 16:58
В Киеве перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста
Фото: Шулявский путепровод (РБК-Украина)

В воскресенье, 23 июня, проспект будет перекрыт до 12:00

Движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода полностью ограничат 23 июня с 01:00 до 12:00. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, в связи с началом монтажа металлоконструкций нового Шулявского путепровода, 23 июня запланировано их перевозки через проспект Победы.

В коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Напомним, реконструкция Шулявского путепровода в Киеве началась в марте 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, на время ремонта Шулявского путепровода вносятся изменения в путь следования автобусных маршрутов общего пользования в режиме маршрутного такси. Изменения вносятся в работу маршруток №201, 239, 477, 427, 442, 455, 517. Кроме того, общественный транспорт изменит маршруты из-за ремонта Шулявского путепровода. В частности, изменят маршруты троллейбусы №№ 22, 27, 42.

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Новости Украины КиевпробкиШулявский путепровод
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