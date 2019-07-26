У Києві перекриють один з виїздів на Північний міст

Фото: Північний міст (500px.com/Yegor Morozov)

Виїзд на Північний міст з вулиці Богатирської перекриють 27 липня

У Києві 27 липня перекриють один з виїздів на Північний міст через ремонтні роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Как зазначається, що причиною обмеження руху є ремонт комплексу 4-х шляхопроводів.

"У зв’язку із цим 27 липня буде організовано двосторонній рух на шляхопроводах у напрямку виїзду з міста. Сусідні споруди з вулиці Богатирської на з’їзд до Північного мосту закриють для проїзду", - йдеться у повідомленні.

Капітальний ремонт триватиме одночасно із оновленням проспекту Бандери, щоб не обмежувати рух двічі. Перші відремонтовані споруди планують відкрити до кінця цього року.

Фото: перекриття руху на один з виїздів на Північний міст 27 липня

Нагадаємо, у зв’язку із перевезенням та монтажем металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу, 27 липня із 00:10 до 23:50 буде повністю обмежено рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції транспортної розв’язки.

Як повідомляло РБК-Україна, на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.

Крім того, київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом.