У Києві перекриють рух та відключать воду у спальному районі

У Києві сталося пошкодження каналізаційного колектора на перетині проспектів Порика та Правди. Роботи з ліквідації пошкодження триватимуть щонайменше добу.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Для виконання ремонтних робіт довелося перекрити рух автотранспорту проїжджою частиною в районі пошкодженого колектора.

Крім того, "Київводоканал" був змушений тимчасово відключити водопостачання на житловому масиві Виноградар.

"Для забезпечення потреб мешканців будуть чергувати автоцистерни з питною водою", - додали в КМДА.

Нагадаємо, водопостачання на Лівому березі планували на два тижні відключити на низці вулиць у зв'язку з гідравлічними випробуваннями на водопроводі.

Крім того, у Києві з 21 по 23 липня можуть вводити обмеження руху на ряді вулиць через візит президента Швейцарії.