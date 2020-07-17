У Києві на два тижні відключать гарячу воду на Лівому березі: список вулиць

Фото: кран з якого тече вода (РБК-Україна)

Воду відключать на 19 вулицях

Частина Лівого берега з 20 липня по 3 серпня залишиться без гарячої води. Це торкнеться всіх споживачів, які підключені до систем теплопостачання "Єврореконструкція".

Про це повідомили у Дніпровській РДА.

Список адрес, де відключать воду:

вул. Панельна;

вул. Челябінська;

вул. Микільсько-Слобідська;

вул. Раїси Окіпної;

вул. Флоренції;

вул. Шліхтера;

вул. Сиваська;

вул. Алматинська;

вул. Машиністівська;

вул. Літинська;

вул. Марганецька;

вул. Рогозівська;

вул. Калачевського;

вул. Празька;

вул. Сосюри;

вул. Сергієнка;

вул. Попудренка;

пров. Сеноманський;

просп. Гагаріна.

На зазначених вулицях будуть проводити гідравлічні випробування. Власне, це і стане причиною відсутності гарячого водопостачання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало список будинків, які залишаться без води 18 липня.