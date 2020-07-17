У Києві на два тижні відключать гарячу воду на Лівому березі: список вулиць
Київ, П'ятниця 17 липня 2020 14:05
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Фото: кран з якого тече вода (РБК-Україна)
Воду відключать на 19 вулицях
Частина Лівого берега з 20 липня по 3 серпня залишиться без гарячої води. Це торкнеться всіх споживачів, які підключені до систем теплопостачання "Єврореконструкція".
Про це повідомили у Дніпровській РДА.
Список адрес, де відключать воду:
- вул. Панельна;
- вул. Челябінська;
- вул. Микільсько-Слобідська;
- вул. Раїси Окіпної;
- вул. Флоренції;
- вул. Шліхтера;
- вул. Сиваська;
- вул. Алматинська;
- вул. Машиністівська;
- вул. Літинська;
- вул. Марганецька;
- вул. Рогозівська;
- вул. Калачевського;
- вул. Празька;
- вул. Сосюри;
- вул. Сергієнка;
- вул. Попудренка;
- пров. Сеноманський;
- просп. Гагаріна.
На зазначених вулицях будуть проводити гідравлічні випробування. Власне, це і стане причиною відсутності гарячого водопостачання.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало список будинків, які залишаться без води 18 липня.