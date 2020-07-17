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У Києві на два тижні відключать гарячу воду на Лівому березі: список вулиць

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 14:05
У Києві на два тижні відключать гарячу воду на Лівому березі: список вулиць
Фото: кран з якого тече вода (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Воду відключать на 19 вулицях

Частина Лівого берега з 20 липня по 3 серпня залишиться без гарячої води. Це торкнеться всіх споживачів, які підключені до систем теплопостачання "Єврореконструкція".

Про це повідомили у Дніпровській РДА.

Список адрес, де відключать воду:

  • вул. Панельна;
  • вул. Челябінська;
  • вул. Микільсько-Слобідська;
  • вул. Раїси Окіпної;
  • вул. Флоренції;
  • вул. Шліхтера;
  • вул. Сиваська;
  • вул. Алматинська;
  • вул. Машиністівська;
  • вул. Літинська;
  • вул. Марганецька;
  • вул. Рогозівська;
  • вул. Калачевського;
  • вул. Празька;
  • вул. Сосюри;
  • вул. Сергієнка;
  • вул. Попудренка;
  • пров. Сеноманський;
  • просп. Гагаріна.

На зазначених вулицях будуть проводити гідравлічні випробування. Власне, це і стане причиною відсутності гарячого водопостачання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало список будинків, які залишаться без води 18 липня.

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