У Києві передали в суд справу адвоката, який намагався підкупити прокурора

Адвокат пропонував прокурору 30 тис. доларів хабара
Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчим управлінням ГУ Нацполіції у м. Києві завершено досудове слідство за фактом надання адвокатом неправомірної вигоди у сумі 30 тис. доларів прокурору одного з відділів столичної прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Зазначені кошти адвокат передавав в інтересах двох осіб, які обвинувачуються за ст. 149 КК України (торгівля людьми) з метою схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді та, як наслідок, призначення їм менш сурового покарання.
Зловмисника затримали у приміщенні столичної прокуратури під час спроби надати працівнику прокуратури частину від обумовленої суми.