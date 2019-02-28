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У Києві передали в суд справу адвоката, який намагався підкупити прокурора

Новини » Суспільство    28.02.2019 - 13:16
У Києві передали в суд справу адвоката, який намагався підкупити прокурора
Фото: вилучений хабар (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Адвокат пропонував прокурору 30 тис. доларів хабара

Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчим управлінням ГУ Нацполіції у м. Києві завершено досудове слідство за фактом надання адвокатом неправомірної вигоди у сумі 30 тис. доларів прокурору одного з відділів столичної прокуратури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва

Зазначені кошти адвокат передавав в інтересах двох осіб, які обвинувачуються за ст. 149 КК України (торгівля людьми) з метою схилити прокурора до зміни обвинувачення у суді та, як наслідок, призначення їм менш сурового покарання.

Зловмисника затримали у приміщенні столичної прокуратури  під час спроби надати працівнику прокуратури частину від обумовленої суми. 

"На сьогодні обвинувальний акт відносно адвоката за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі) скеровано до суду. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
 
РБК-Україна писало, що 29 листопада 2019 року у приміщенні прокуратури міста Києва затримали адвоката, який пропонував 30 тис. доларів працівнику прокуратури.
 
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі керівника одного зі структурних підрозділів районного відділу Нацполіції в Рівненській області. 
 
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