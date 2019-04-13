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У Києві на Печерську невідомий підпалив два автомобілі

Новини » Надзвичайні події    13.04.2019 - 20:49
У Києві на Печерську невідомий підпалив два автомобілі
Фото: на місці інциденту (kyiv.npu.gov.ua)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

У суботу, 13 квітня, на Володимирському узвозі у Києві невідомий підпалив два автомобілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомили правоохоронцям свідки події, до одного з автомобілів підбіг невідомий у балаклаві та кинув в нього запальну суміш. В результаті вогнем було пошкоджено 2 автомобілі.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі поліцейські проводять ретельний огляд місця події.

 

Нагадаємо, раніше у Києві невідомі спалили автомобіль депутата Київради. Близько другої години ночі правоохоронці отримали повідомлення, що у дворі будинку на проспекті Перемоги горить "Тойота Ленд Крузер". Поліція Києва розпочали кримінальне провадження за даним фактом.

Як писало РБК-Україна, на території Київської області за добу сталося 2 факти підпалу автотранспортних засобів. Так, у місті Ірпінь невідомі здійснили підпал автомобіля місцевого депутата, а неподалік Борисполя автомобіль згорів на футбольному полі.

Раніше, 10 лютого, у Полтаві за ніч підпалили 6 автомобілей. Близько першої ночі на лінію 102 надійшла інформацію, що у провулку Рибальському здійснено загоряння легкового автомобіля КІА. Вже о другій ночі по провулку Рибальському було зафіксовано загоряння колеса автомобіля "Газель", а через годину на тому ж провулку повністю згорів автомобіль Fiat.

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