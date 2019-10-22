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У Києві очікується туман

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 14:57
У Києві очікується туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видимість при негоді складе 200-500 метрів

У середу, 23 жовтня, в Києві очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, 23 жовтня вночі та вранці в столиці туман. Видимість при негоді складе 200-500 метрів. Також оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко дала прогноз на завтра. Україна потрапляє в зону діяльності антициклону Majla2 у зв'язку з чим у більшості областей без опадів і тумани. Також вона додала, що температура повітря складе +16 +21 градусів.

Крім того, за даними синоптиків Українського Гідрометцентру, в Україні сьогодні, 22 жовтня, зберігається тепло. Температура вночі складе +4 +9 градусів, на заході країни і узбережжі морів до +12. Вдень очікується від +15 до +20 градусів, у західних областях-до +23 градусів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/сек.

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