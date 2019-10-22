Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость при непогоде составит 200-500 метров

В среду, 23 октября, в Киеве ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 23 октября ночью и утром в столице туман. Видимость при непогоде составит 200-500 метров. Также объявлен I уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, синоптик Наталья Диденко дала прогноз на завтра. Украина попадает в зону деятельности антициклона Majla2 в связи с чем в большинстве областей без осадков и туманы. Также она добавила, что температура воздуха составит +16 +21 градусов.

Кроме того, по данным синоптиков Украинского Гидрометцентра, в Украине сегодня, 22 октября, сохраняется тепло. Температура ночью составит +4 +9 градусов, на западе страны и побережье морей до +12. Днем ожидается от +15 до +20 градусов, в западных областях до +23 градусов. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.