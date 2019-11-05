У Києві очікується сильний вітер

У Києві в середу, 6 листопада, очікується сильний вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, в Києві очікуються пориви вітру до 15-20 м / с. Синоптики оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Нагадаємо, у Києві зафіксували новий нічний температурний рекорд майже за 140 років спостережень. Зокрема, температура в ніч на 5 листопада опустилася не нижче +12,3 градуси. Таким чином, було повторено попереднє рекордне значення 1930 року.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, погода в Україні у середу, 6 листопада, буде теплою, можливі опади на заході і півночі країни. При цьому з четверга в Україні очікується невелике похолодання, але на вихідних знову потеплішає. Варто відзначити, що похолодання прогнозується лише на заході та півночі країни.