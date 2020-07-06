У Києві оцінили можливість чергового послаблення карантину

Показники захворюваності у Києві нарешті дозволили місту послабити карантинні обмеження. Нові ж послаблення у столиці відбудуться не скоро.

Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він нагадав, що динаміка захворюваності у місті знизилась і це дозволило зняти введені тижнем раніше обмеження.

Водночас, міська влада поки не розглядає можливості подальшого послаблення карантину у Києві.

"Я думаю, наступний перехід до послаблення відбудеться не скоро. Зважаючи на ті епідемічні показники, які наразі фіксуються… Будемо чекати наступну хвилю захворювань на коронавірус, попередньо - це листопад-жовтень", - заявив Рубан.

Він уточнив, що до цього часу приватні підприємства, навчальні заклади та інші організації будуть змушені працювати за діючими правилами.

"По кожному суб’єкту господарювання, по кожному бізнесу, по кожному напрямку вже розроблені особливі порядки роботи при даній інфекції. Буде все працювати, але з певними обмеженнями", - додав Рубан.

Нагадаємо, сьогодні київська влада зняла низку карантинних обмежень, зокрема, дозволила ресторанам, закладам громадського харчування, кінотеатрам і театрам працювати після 22:00.

Карантин у Києві посилили 1 липня через збільшення динаміки захворюваності.