У Києві опалювальний сезон завершується 6 квітня

Опалювальний сезон 2018-2019 в Києві офіційно завершується з 6 квітня. Відповідне розпорядження підписав мер столиці Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на брифінгу заявив, що установи соціальної сфери будуть відключати від опалення за індивідуальними заявками.

"Нагадаю, що рішення про завершення опалювального сезону орган місцевого самоврядування приймає, виходячи з погодних умов. За інформацією, що надав нам Укргідрометцентр, температура повітря буде підвищуватись. Тому вже із 6 квітня ми завершуємо роботу системи централізованого опалення. Окремо наголошую, що заклади соціальної сфери відключатимуть від опалення лише за їхніми індивідуальними заявками, тобто за рішенням адміністрацій цих закладів", - зазначив Пантелеєв.

У КМДА заявили, що, незважаючи на низку викликів, сезон пройшов стабільно і надійно. Пантелеєв зазначив, що протягом опалювального сезону "Київтеплоенерго" виявило і усунуло майже 6 тисяч пошкоджень теплових мереж.

Відзначимо, що по всій Україні опалювальний сезон завершується 15 квітня.

Нагадаємо, в Дніпрі, Одесі і Херсоні вже завершився опалювальний сезон. Зокрема, у Херсоні днем закінчення опалювального сезону вважається 31 березня, у Дніпрі та Одесі - 1 квітня.

Додамо, опалювальний сезон 2018-2019 років в Україні розпочався з найбільшими запасами газу за 4 роки.