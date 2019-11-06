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Київ скували затори: карта

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 08:15
Київ скували затори: карта
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах Києва

Вранці 6 жовтня на дорогах Києва утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі ускладнення руху автотранспорту спостерігається на проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, Набережному шосе, Дніпровському узвозі, Надніпровському шосе, Голосіївському проспекті, вулиці Васильківській, вулиці Михайла Максимовича, проспекті Академіка Глушкова та вулиці Академіка Заболотного.

Також затори утворилися на вулиці Соборній, Великій окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирській, проспекті Героїв Сталінграда, Оболонському проспекті, вулиці Зої Гайдай та вулиці Набережно-Рибальській. Ускладнений рух Північним, Дарницьким, Південним мостами, мостом Патона та мостом Метро.

Київ скували затори: карта

На лівому березі столиці автомобільний рух ускладнений на проспекті Миколи Бажана, Дніпровській набережній, вулиці Анни Ахматової, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, Броварському проспекті, проспекті Генерала Ватутіна, вулиці Оноре де Бальзака, бульварі Петрова, проспекті Володимира Маяковського та вулиці Теодора Драйзера.

Київ скували затори: карта

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на тиждень обмежать рух автомобільного транспорту на Броварському проспекті. Обмеження діятиме з середи, 6 листопада, по 12 листопада.

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