У Києві скасували 9 рейсів міської електрички

Сьогодні, 6 серпня, в Києві скасували рейси міської електрички через технічні неполадки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастранс".

Як наголошується, скасували дев'ять рейсів 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325.

"Приносимо вибачення за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, в Києві з 2 по 31 серпня частково обмежать рух на естакаді Південного мосту. Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги рухи. Причиною обмеження руху є ремонт деформаційних швів на естакаді. Додамо, на естакаді Південного мосту уже замінили 28 деформаційних швів. Ще один замінять цього року.

Як повідомляє РБК-Україна, київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом.

Крім цього, на ділянці автодороги М03 Київ-Харків у Київській області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.