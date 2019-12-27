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Шулявський міст у Києві завтра відкриють для транспорту

Новини » Суспільство     27.12.2019 - 16:58
Шулявський міст у Києві завтра відкриють для транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 28 грудня поновлюється рух автобусів №27Тр, 155, 550 за Шулявському шляхопроводу

у Києві В суботу, 28 грудня, відкриють руху автомобільного транспорту по Шулявському шляхопроводу. Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс" Facebook.

Повідомляється, що через шляхопровід буде відновлено рух в обидва напрямки автобусів №27Тр, 155, 550. При цьому про відновлення руху тролейбусів №22, 27, 30, 42 буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, в лютому 2017 року на Шулявському мосту обвалилася частина бетонного паркану. Навесні 2019-го Шулявський шляхопровід повністю перекрили і почали демонтаж конструкцій. Міська влада анонсувала ремонт шляхопроводу, який триватиме 2 роки.

Також РБК-Україна писало, що Київрада додатково виділила кошти на реконструкцію Шулявського мосту. За даними видання "Наші гроші", у листопаді ТОВ "Північно-український будівельний альянс" отримало 88,52 млн гривень з 227,67 млн гривень. В минулому році ця компанія виграла тендер на будівництво мосту через 598,5 млн гривень. Раніше керівник Київської міської державної адміністріції Віталій Кличко підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського мосту зі збільшеною до понад 1 млрд грн кошторисної вартості робіт.

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