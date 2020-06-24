У Києві обмежили рух трамваїв через ДТП

На місце виїхала поліція
У середу, 24 червня, у Києві обмежили рух трамваїв на лівому березі через дорожньо-транспортну пригоду. На місце виїхала поліція.
Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".
"Затримується рух трамваїв №22 по вул. Бориспільська/Горбунова в обох напрямках через ДТП. На місце викликана поліція", - йдеться в повідомленні.
За даними спільности "Київ Оперативний", на трамвайних коліях не розминулися водії автомобілів Volkswagen і Opel.
Деталі аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, раніше у Києві на Столичному шосе зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський автобус, в результаті чого трьох людей госпіталізували.
Також РБК-Україна писало, що раніше у Києві частково обмежували трамвайний тролейбусний рух, а також рух авто через дорожньо-транспортну пригоду та зливи.
Автор: Максим Зайченко