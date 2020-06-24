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ДТП з автобусом на Столичному шосе: є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 15:18
ДТП з автобусом на Столичному шосе: є постраждалі
Фото: патрульна поліція (РБК-Україна)

Травмувалися водій та пасажир автомобіля, а також пасажирка автобусу

У Києві на Столичному шосе зіткнулися легковий автомобіль та пасажирський автобус. Трьох осіб госпіталізували.

Про це РБК-Україна повідомили у поліції Києва.

Інцидент відбувся сьогодні близько 10 години ранку. ДТП спричинив водій автомобіля Opel, що виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом. Водій та пасажир Opel, а також пасажирка автобусу отримали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП відкрили кримінальну справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації ТЗ. Винуватцю події загрожує до 8 років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

У поліції повідомили, що наразі відбувається встановлення усіх причин та обставин зіткнення двох транспортних засобів.

Нагадаємо, позавчора на Хрещатику зіткнулися п’ять автомобілів: Geely, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai та Volkswagen, ніхто не постраждав.

Також повідомлялося про аварію за участі правоохоронця у Луганської області, поранення отримали 9 осіб.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївКиївДТП
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