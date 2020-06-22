ДТП, затори, обмеження руху: наслідки зливи в Києві

У ряді районів столиці було обмежено рух трамваїв і тролейбусів, спостерігаються пробки
У понеділок ввечері, 22 червня, у Києві частково обмежили трамвайний тролейбусний рух, а також рух авто через дорожньо-транспортні пригоди та зливи. Одна з аварій сталася на вулиці Козелецькій.
Про це повідомляє РБК-Україна
Так, у Солом'янському районі столиці сталося зіткнення таксі та автомобіля Fiat, в результаті чого їх відкинуло на трамвайну колію.
"На Козелецькій, в результаті зіткнення автомобіля Fiat і таксі Uklon Peugeot машини відкинуло на трамвайну колію, а останнього - ще й у стовп. На щастя, ніхто серйозно не травмувався, але перекрили рух трамваїв", - йдеться в повідомленні групи "Київ Оперативний".
Крім того, за повідомленням "Київпастрансу" була затримка в русі трамваїв № 11,12,16,19 через велике скупчення води. На місце відправили комунальників і проблему вдалося ліквідувати.
Така ж ситуація була з тролейбусами № 37, 19 і 23. До дев'ятої години вечора проблему вдалося усунути.
Також ускладнено рух на проспекті Степана Бандери та вул. Набережно-Рибалській через дві ДТП.
Фото: затори на проспекті Степана Бандери та вул. Набережно-Рибалській (дані Google maps)
Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні вранці в центрі Києва на Хрещатику сталася масштабна аварія, рух транспорту по вулиці перекрили.
Нагадаємо, раніше у Кривому Розі на ходу загорівся трамвай з пасажирами.
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Автор: Максим Зайченко