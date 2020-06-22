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ДТП, затори, обмеження руху: наслідки зливи в Києві

Новини » Надзвичайні події     22.06.2020 - 20:55
ДТП, затори, обмеження руху: наслідки зливи в Києві
Фото: негода у Києві (РБК-Україна)

У ряді районів столиці було обмежено рух трамваїв і тролейбусів, спостерігаються пробки

У понеділок ввечері, 22 червня, у Києві частково обмежили трамвайний тролейбусний рух, а також рух авто через дорожньо-транспортні пригоди та зливи. Одна з аварій сталася на вулиці Козелецькій.

Про це повідомляє РБК-Україна

Так, у Солом'янському районі столиці сталося зіткнення таксі та автомобіля Fiat, в результаті чого їх відкинуло на трамвайну колію.

"На Козелецькій, в результаті зіткнення автомобіля Fiat і таксі Uklon Peugeot машини відкинуло на трамвайну колію, а останнього - ще й у стовп. На щастя, ніхто серйозно не травмувався, але перекрили рух трамваїв", - йдеться в повідомленні групи "Київ Оперативний".

Фото з місця ДТП (facebook.com/KyivOperativ)

Крім того, за повідомленням "Київпастрансу" була затримка в русі трамваїв № 11,12,16,19 через велике скупчення води. На місце відправили комунальників і проблему вдалося ліквідувати.

Така ж ситуація була з тролейбусами № 37, 19 і 23. До дев'ятої години вечора проблему вдалося усунути.

Також ускладнено рух на проспекті Степана Бандери та вул. Набережно-Рибалській через дві ДТП.

ДТП, затори, обмеження руху: наслідки зливи в Києві

Фото: затори на проспекті Степана Бандери та вул. Набережно-Рибалській (дані Google maps)

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні вранці в центрі Києва на Хрещатику сталася масштабна аварія, рух транспорту по вулиці перекрили.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі на ходу загорівся трамвай з пасажирами.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КиївДТПтрамвай
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