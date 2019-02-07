У Києві обмежать рух на Південному мосту

Обмеження діятимуть з 20:00 7 лютого до 04:00 8 лютого

В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение вечером 7 и ночью 8 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как отмечается, движение транспорта ограничат в связи с ремонтом покрытия:

7 февраля с 20:00 до 00:00 – в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе;

8 февраля с 00:00 до 04:00 – в направлении со Столичного шоссе на ул. Николая Бажана.

Напомним, 5 февраля в Киеве частично ограничивали движение транспорта по Северном и Южном мостах в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия.

РБК-Украина писало, что в Киеве завтра, 8 февраля, на дорогах местами ожидается гололедица. По прогнозу синоптиков, завтра также будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

Ранее сообщалось, что ремонт и строительство дорог государственного значения в Украине в 2019 году будет направлено 19 млрд грн.