У Києві обмежать рух на Південному мосту

Фото: Південний міст (youtube.com/Евгений Щокін)

Обмеження діятимуть з 20:00 7 лютого до 04:00 8 лютого

У Києві на Південному мосту частково обмежать рух ввечері 7 та вночі 8 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як зазначається, рух транспорту обмежать у зв’язку із ремонтом покриття:

7 лютого з 20:00 до 00:00 – у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе;

8 лютого з 00:00 до 04:00 – у напрямку зі Столичного шосе на просп. Миколи Бажана.

Нагадаємо, 5 лютого у Києві частково обмежували рух транспорту по Північному і Південному мостах у зв'язку з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття.

РБК-Україна писало, що у Києві завтра, 8 лютого, на дорогах місцями очікується ожеледиця. За прогнозом синоптиків, завтра також буде хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

Раніше повідомлялося, що на ремонт і будівництво доріг державного значення в Україні в 2019 році буде направлено 19 млрд грн.