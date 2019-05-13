У Києві обмежать рух транспорту на вулиці Світлій

У Києві обмежать рух транспорту на вулиці Світла в Дарницькому районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з 15 травня в рамках поточного (середнього) ремонту починаються підготовчі роботи по ремонту дорожнього покриття на вулиці Світлою на ділянці від вулиці Автопарковой до вулиці Євгенія Харченко. Під час виконання робіт буде частково обмежено рух транспорту.

"Комунальна корпорація просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ), можливі деякі зміни в роботі метро.

Крім того, у Києві частково обмежать рух транспорту на эстакадном виїзді з вулиці Борщагівській на Повітрофлотський шляхопровід у зв'язку з ремонтом деформаційних швів. Рух буде частково обмежено на місці виконання робіт.