У Києві обмежать рух транспорту через хресну ходу ПЦУ

Рух транспорту у центрі столиці обмежать 27 і 28 липня
Через хресну ходу Православної церкви України у Києві 28 липня обмежать рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
Крім того, Українська православна церква Московського патріархату буде проводити 27 липня з 11:00 до 16:30 урочистий молебень на Володимирській гірці та хресну ходу.
"27-28 липня у зв’язку із святкуванням хрещення Київської Русі-України в центрі столиці обмежать рух транспорту… У зв’язку із проведенням урочистих заходів, присвячених цій річниці, розпорядженням КМДА №1312 передбачено обмеження дорожнього руху в центрі столиці", - сказано у повідомленні.
Обмеження руху всіх видів транспортних засобів передбачено:
Також буде внесено тимчасові зміни до маршрутів наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, Православна церква України (ПЦУ) в неділю, 28 липня, проведе свій перший хресний хід. Так, очолить хресний хід глава ПЦУ, митрополит Епіфаній.
Як писало РБК-Україна раніше, Вселенський Патріарх Варфоломій сподівається, що першою Православну церкву України визнає Елладська православна церква.