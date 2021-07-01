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Київ знову забороняє в'їзд для фур через спеку

Автор: РБК-Україна

У Києві 1 липня з 14:00 обмежать рух вантажівок. Причиною стало підвищення денної температури повітря понад +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Київської області.

В'їзд буде заборонений великовантажному автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн. Обмеження вводиться на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень у відомстві обіцяють повідомити додатково до 20: 00.

Раніше у Києві вже було обмежено рух вантажівок через перевищення денної температури.

Також президент України підписав закон про автоматичне фіксування перевантаженого транспорту.

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Київтранспорт