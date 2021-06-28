Перевантажений транспорт фіксуватимуть автоматично: президент підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю. Рада схвалила його на початку червня.
Про це повідомляє прес-служба президента.
Закон розширює повноваження "Укртрансбезпеки" в частині габаритно-вагового контролю. Відомство отримало право стягувати в судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, що порушують габаритно-вагові параметри.
Згідно з документом, порядок проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) і порядок габаритно-вагового контролю визначає Кабмін.
"Укртрансбезпека" для виконання покладених на неї завдань і функцій має право отримувати інформацію з державних електронних інформаційних ресурсів, у тому числі з реєстру товарно-транспортних накладних.
Користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм залежно від відсотка перевантаження каратимуть такими штрафами:
- до 2% включно - у розмірі 1700 гривень;
- від 2% до 5% - у розмірі 5100 гривень;
- від 5% до 10% - у розмірі 8500 гривень;
- від 10% до 20% - у розмірі 17 тисяч гривень;
- від 20% до 30% - у розмірі 34 тисяч гривень;
- понад 30% - у розмірі 51 тисячі гривень.
Нагадаємо, Верховна рада схвалила закон, який законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю, на початку червня 2020 року.