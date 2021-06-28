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Перевантажений транспорт фіксуватимуть автоматично: президент підписав закон

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Україна, Понеділок 28 червня 2021 19:01
Перевантажений транспорт фіксуватимуть автоматично: президент підписав закон Фото: в Україні ввели автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю. Рада схвалила його на початку червня.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Закон розширює повноваження "Укртрансбезпеки" в частині габаритно-вагового контролю. Відомство отримало право стягувати в судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, що порушують габаритно-вагові параметри.

Згідно з документом, порядок проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) і порядок габаритно-вагового контролю визначає Кабмін.

"Укртрансбезпека" для виконання покладених на неї завдань і функцій має право отримувати інформацію з державних електронних інформаційних ресурсів, у тому числі з реєстру товарно-транспортних накладних.

Користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм залежно від відсотка перевантаження каратимуть такими штрафами:

  • до 2% включно - у розмірі 1700 гривень;
  • від 2% до 5% - у розмірі 5100 гривень;
  • від 5% до 10% - у розмірі 8500 гривень;
  • від 10% до 20% - у розмірі 17 тисяч гривень;
  • від 20% до 30% - у розмірі 34 тисяч гривень;
  • понад 30% - у розмірі 51 тисячі гривень.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила закон, який законодавчо закріплює автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагового контролю, на початку червня 2020 року.

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