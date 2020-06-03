ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд заарештував "мінера" мосту Метро

Новини » Надзвичайні події     03.06.2020 - 16:43
Суд заарештував "мінера" мосту Метро
Фото: спецоперація на мосту Метро (РБК-Україна)

Чоловіка відправили у СІЗО на два місяці

Дніпровський районний суд обрав запобіжний захід Віталію Ткаленку, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. "Мінера" на два місяці відправили у СІЗО з правом внесення застави 315 тис. гривень.

Відповідне рішення під час засідання зачитала суддя Метелешко, передає "РБК-Україна".

Від самого початку сторона обвинувачення просила обрати Ткаленку тримання під вартою терміном 60 днів, необхідність внесення застави називалася недоцільною.

Своєю чергою, захисник Ткаленка надала суду довідку про нестабільний психоемоційний стан підсудного, який може погіршитись у випадку перебування під вартою. Прокурор також ознайомився з висновками експертів.

Сам Ткаленко заявив, що пішов на злочин через складні життєві обставини.

"Я розумію, що помішав трохи людям. До цього постійно думав, хотів весь час життя покінчити самогубством, а тоді думаю, що втрачати? Можна і взривчатку типу…", - сказав "мінер".

Він розповів, що ніде не працює, його мама лікується у психлікарні. Про власні проблеми з психічним здоров’ям він помітив близько півроку тому. Ткаленко також заявив, аби його "відпустили додому або лікували", тому що сидіти у ізоляторі тимчасового тримання він не планує.

Зачитуючи рішення, суддя Метелешко частково підтримала клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Ткаленку у вигляді утримання під вартою в Київському СІЗО строком на 2 місяці з правом внесення застави в розмірі 315 тис. гривень.

Нагадаємо, 1 червня у Києві невідомий повідомив про мінування мосту Метро, "мінером" виявився 32-річний мешканець Київської області.

Учора поліцейські повідомили йому про підозру: оскільки вибухівки не виявили, чоловіка підозрюють у неправдивому повідомленні про мінування, яке спричинило тяжкі наслідки.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України метро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся