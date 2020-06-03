Суд заарештував "мінера" мосту Метро

Фото: спецоперація на мосту Метро (РБК-Україна)

Чоловіка відправили у СІЗО на два місяці

Дніпровський районний суд обрав запобіжний захід Віталію Ткаленку, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. "Мінера" на два місяці відправили у СІЗО з правом внесення застави 315 тис. гривень.

Відповідне рішення під час засідання зачитала суддя Метелешко, передає "РБК-Україна".

Від самого початку сторона обвинувачення просила обрати Ткаленку тримання під вартою терміном 60 днів, необхідність внесення застави називалася недоцільною.

Своєю чергою, захисник Ткаленка надала суду довідку про нестабільний психоемоційний стан підсудного, який може погіршитись у випадку перебування під вартою. Прокурор також ознайомився з висновками експертів.

Сам Ткаленко заявив, що пішов на злочин через складні життєві обставини.

"Я розумію, що помішав трохи людям. До цього постійно думав, хотів весь час життя покінчити самогубством, а тоді думаю, що втрачати? Можна і взривчатку типу…", - сказав "мінер".

Він розповів, що ніде не працює, його мама лікується у психлікарні. Про власні проблеми з психічним здоров’ям він помітив близько півроку тому. Ткаленко також заявив, аби його "відпустили додому або лікували", тому що сидіти у ізоляторі тимчасового тримання він не планує.

Зачитуючи рішення, суддя Метелешко частково підтримала клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу Ткаленку у вигляді утримання під вартою в Київському СІЗО строком на 2 місяці з правом внесення застави в розмірі 315 тис. гривень.

Нагадаємо, 1 червня у Києві невідомий повідомив про мінування мосту Метро, "мінером" виявився 32-річний мешканець Київської області.

Учора поліцейські повідомили йому про підозру: оскільки вибухівки не виявили, чоловіка підозрюють у неправдивому повідомленні про мінування, яке спричинило тяжкі наслідки.

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Автор: Роман Калиниченко