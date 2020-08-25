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У Києві оголошено штормове попередження

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 11:30
У Києві оголошено штормове попередження
Фото: погода у Києві (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Синоптики прогнозують зливи протягом дня та вночі

Сьогодні, 25 серпня, у Києві оголошено штормове попередження у зв’язку тим, що над столицею спостерігається грозовий фронт. Синоптики прогнозують значні дощі протягом дня та вночі.

Про це повідомляє прес-служба "Київавтодору".

Як повідомляється, гідрослужба працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка. У відомстві зазначають, що до ліквідації наслідків негоди готові 72 одиниці спецтранспорту.

Також у "Київавтодорі" закликають водіїв бути обачними на дорогах.

Нагадаємо, сьогодні у західних, центральних та північних областях спостерігатимуться грози та зливи.

Крім того, у Закарпатській області можливі підтоплення в населених пунктах.

Також повідомлялось, що погода в Україні 25 серпня буде дощовою на більшій території країни, однак у південних і східних областях буде тепліше - до +33 градусів тепла.

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