Сніг і шквальний вітер: синоптики попередили про погіршення погоди

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

29 та 30 січня в Україні очікуються пориви вітру до 15-20 м / с

Погода в Україні до кінця тижня, з 29 по 31 січня, погіршитися, очікується сніг, хуртовини, а також пориви вітру до 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, вночі 29 січня і вдень 31 січня очікується сніг та хуртовини. Синоптики прогнозують приріст снігового покриву 20-30 см, а на дорогах ожеледицю. На Закарпатті очікується значний дощ з мокрим снігом.

"У західних, північних, Полтавській і Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в середу і четвер в Україні очікуються пориви вітру до 15-20 м / с.

"Ускладнення погодних умов і відповідає рівню небезпеки і викличе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - зазначають синоптики.

У Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах. Оголошено II рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, очікується туман і ожеледиця. У Закарпатській, Миколаївській та Херсонській областях місцями невеликий дощ. Середня температура повітря -3 +2 сході та заході країни 0 -2.

Додамо, що погода в Україні в найближчі дні погіршиться, почнуться дощі зі снігом, які буде супроводжувати сильний вітер.