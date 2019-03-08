У Києві оголошено штормове попередження

У столиці очікується сильна гроза

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве в течение ближайшего часа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По прогнозам синоптиков, в ближайший час в столице ожидается гроза с порывами ветра 15-17 м/сек (первый уровень опасности, желтый), которая сохранится в течение 9 марта.

В КГГА призывают быть осторожными и соблюдать рекомендации во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 8 марта ожидается дождь. Ночью ожидались порывы ветра до 15-17 м/сек.

Напомним, что завтра, 9 марта, на реках Закарпатской области ожидается подъем уровня воды. Уровень воды в реках поднимется до 0,5-1,5 м. В нижнем течении реки Боржава ожидается поднятие уровня воды на 2 метра с возможным выходом воды на заводь.

Добавим, 4 марта в Украине было объявлено штормовое предупреждение. По всей территории страны ожидались сильные порывы ветра до 15-20 м/сек.