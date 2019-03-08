У Києві оголошено штормове попередження

У столиці очікується сильна гроза
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве в течение ближайшего часа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По прогнозам синоптиков, в ближайший час в столице ожидается гроза с порывами ветра 15-17 м/сек (первый уровень опасности, желтый), которая сохранится в течение 9 марта.
В КГГА призывают быть осторожными и соблюдать рекомендации во время сильного ветра:
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 8 марта ожидается дождь. Ночью ожидались порывы ветра до 15-17 м/сек.
Напомним, что завтра, 9 марта, на реках Закарпатской области ожидается подъем уровня воды. Уровень воды в реках поднимется до 0,5-1,5 м. В нижнем течении реки Боржава ожидается поднятие уровня воды на 2 метра с возможным выходом воды на заводь.
Добавим, 4 марта в Украине было объявлено штормовое предупреждение. По всей территории страны ожидались сильные порывы ветра до 15-20 м/сек.