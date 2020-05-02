У Києві оголошено штормове попередження

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До кінця доби у Києві очікується гроза і сильний вітер

У Києві в найближчі години очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, 2 травня в українській столиці очікується гроза та пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. При цьому наголошується, що така погода у Києві триватиме до кінця доби. Також оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Фахівці також закликають дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Нагадаємо, синоптики прогнозують в Україні різке підвищення температури повітря у травні, а також зливи. Велика частина останнього місяця весни буде сухою і спекотною, а зливи пройдуть по країні двома хвилями.

Також повідомлялося, що в травні середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла).