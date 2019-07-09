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У Києві оголосили штормове попередження

Новини » Надзвичайні події    09.07.2019 - 13:12
У Києві оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 9 липня у столиці пориви вітру 5-18 м/с

Погода у Києві сьогодні, 9 липня, погіршиться, оголосили штормове попередження у найближчу годину. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами Гідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 9 липня у столиці пориви вітру 5-18 м/с. Як зазначається, це І рівень небезпечності.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила про похолодання.  Найближчої ночі температура повітря у більшості областей опуститься до +7 +14 градусів.

РБК-Україна писало, що за даними Гідрометцентру, у Києві сьогодні можуть бути дощі та грози. Натомість, ранок був сонячний. Діденко також зазначала, що у столиці буде можливий дощ. 

"У Києві у вівторок пробігатимуть хмарки, в окремих районах можливий дощ, температура повітря вночі +10+13 градусів, вдень близько +20 градусів", - повідомила вона.

Як зазначається, у Києві у середу, 10 липня, очікується періодичний дощ, часом рвучкий західний вітер, вночі +12 +14 градусів, вдень близько +20 градусів.

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