У Києві обстріляли будівлю суду

В результаті обстрілу постраждали немає

В Киеве ночью неизвестные обстреляли здание Голосеевского районного суда. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.

В результате обстрела пострадавших нет. В полиции сообщили, что сейчас изучают записи с камер видеонаблюдения для установления и задержания причастного к обстрелу.

"Осмотрев служебные кабинеты, фасад здания и прилегающую территорию, правоохранители изъяли гильзы, которые будут отправлены на экспертизу. В настоящее время полиция продолжает работать на месте для выяснения всех обстоятельств правонарушения, проводится опрос возможных свидетелей и изучаются записи с камер видеонаблюдения для установления и задержания лица, причастного к указанному преступлению", - говорится в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Ровно обстреляли дом председателя Ровенского городского суда и бросили во двор гранату.

До этого в Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли мужчину и женщину.