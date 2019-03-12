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У Києві обстріляли будівлю суду

Новини » Надзвичайні події    12.03.2019 - 13:47
У Києві обстріляли будівлю суду
Фото: наслідки стрільби (kyiv.npu.gov.ua)

В результаті обстрілу постраждали немає

У Києві вночі невідомі обстріляли будівлю Голосіївського районного суду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

В результаті обстрілу постраждалих немає. У поліції повідомили, що зараз вивчають записи з камер відеоспостереження для встановлення і затримання причетного до обстрілу.

"Оглянувши службові кабінети, фасад будівлі та прилеглу територію, правоохоронці вилучили гільзи, які будуть відправлені на експертизу. В даний час поліція продовжує працювати на місці для з'ясування всіх обставин правопорушення, проводиться опитування можливих свідків та вивчаються записи з камер відеоспостереження для встановлення та затримання особи, причетної до зазначеного злочину", - йдеться в повідомленні.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівному обстріляли будинок голови Рівненського міського суду і кинули у двір гранату.

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