У Києві обстріляли офіс НСЖУ

Офіс обстріляли в ніч на 1 лютого, ніхто не постраждав

В Киеве неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окна в офисе организации Национального союза журналистов Украины на Крещатике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НСЖУ.

Как сообщается, офис обстреляли в ночь на 1 февраля. О пострадавших в результате происшествия не сообщатся.

"Поврежденное окно-витрину в Киевской региональной организации Национального союза журналистов Украины обнаружили уже в конце рабочего дня и сразу обратились в полицию", - говорится в сообщении.

Как отметила ответственный секретарь столичной организации НСЖУ Аллы Малиенко, в полиции заявили, что по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, в частности - исследуют записи с камер наблюдения.

Напомним, в Киеве произошла стрельба возле школы в Святошинском районе города.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве группа неизвестных пыталась блокировать работу одного из подразделений Национальной полиции Украины.