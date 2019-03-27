У Києві утворились пробки

У Києві вдень у понеділок, 27 березня, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, Деміївській площі, вулиці Саперно-Слобідській, вулиці Великій Васильківській, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, вулиці Жилянській, вулиці Великій Житомирській, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Нижній Вал.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Крім цього, пробки зафіксовані на Південному мосту та Гаванському мосту. Також пробки на лівому березі. Зокрема, на проспекті Юрія Гагаріна.

Ускладнений рух транспорту біля метро "Видубичі", "Дружби Народів", "Університет", "Кловська", "Голосіївська", "Театральна" та "Льва Толстого".

Зазначимо, що 27 березня у погода у Києві ускладнилась, на вулиці мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура +2-5 градусів.

Нагадаємо, у Києві з 31 березня буде змінено розклад руху поїздів міської електрички.