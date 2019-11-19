У Києві утворилися численні затори

У Києві ввечері у вівторок, 19 листопада, утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

На правому березі затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, Голосіївському проспекті, вулиці Героїв Оборони, вулиці Амурської, вулиці Козацької, вулиці Васильківській, Деміївської площі, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Кайсаровской, вулиці Саперно-Слобідської, бульварі Дружби народів, вулиці Михайла Бойчука, вулиці Бастіонній, бульварі Лесі Українки, вулиці Михайла Грінченка, вулиці Саксаганського, вулиці Льва Толстого, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, вулиці Інститутській, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Січових Стрільців, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Набережно-Кещатицкой, вулиці Набережно-Рибальській, проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, вулиці Кирилівській, Набережному шосе.

Також рух ускладнено на Гаванському мосту, Північному мосту і мосту Метро.

На лівому березі затори утворилися на Дніпровській набережній, вулиці Ревуцького, Харківському шосе, вулиці Раїси Окіпної, вулиці Євгена Сверстюка, вулиці Тепловозної, Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, вулиці Гната Хоткевича, вулиці Крайній.

Нагадаємо, до завтрашнього дня частково обмежено рух на вулиці Володимирська.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 7 листопада обмежили в'їзд вантажних автомобілів масою більше 4,5 тонн в години пік з 7 до 10 ранку та ввечері з 17:00 до 20:00.