У Києві утворились численні пробки

У п'ятницю, 25 жовтня, у столиці утворились численні пробки на дорогах, зокрема на проспекті Генерала Ватутіна, проспекті Перемоги та чотирьох мостах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі Києва ускладнений рух транспорту на вулиці Набережно-Хрещатицька, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги. Пробки утворились від станції метро "Шулявська" до станції метро "Академмістечко".

Пробки на проспекті Леся Курбаса, вулиці Нова, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті через дорожно-транспортну пригоду (ДТП). Також на бульварі Тараса Шевченка ускладнений рух транспорту через три ДТП.

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

На Північному мосту та проспекті Генерала Ватутіна пробки через чотири аварії. Пробки також лівому березі Києва, а саме на бульварі Перова, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дарницькому шосе, Дніпровській набережній, проспекті Миколи Бажана. Ускладнений рух транспорту на Південному та Дарницькому мостах, а також мосту імені Патона.

Нагадаємо, в столиці на естакади Південного мосту до кінця жовтня обмежено рух автомобільного транспорту у бік лівого берега. Обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва.

Крім того, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження по 10 листопада.