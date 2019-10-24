У Києві утворилися численні затори на дорогах ввечері у четвер, 24 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Затори на правому березі

Затори зафіксовані на Севастопольській площі, на Очаківському провулку, на проспекті Валерія Лобановського, на Чоколівському бульварі, на вулиці Вадима Гетьмана, на вулиці Борщагівська, на вулиці Виборзька, на вулиці Деснянська, на проспекті Перемоги, на вулиці Білоруська.

Також рух ускладнено на вулиці Почайнинська, на вулиці Оболонська, на вулиці Верхній Вал, на вулиці Ярославська, на вулиці Григорія Сковороди, на вулиці Набережно-Хрещатицька, на вулиці Межигірська, на вулиці Мостицька, на вулиці Сирецька, на проспекті Степана Бандери, на вулиці Вікентія Хвойки, на бульварі Тараса Шевченко, на вулиці Шота Руставелі, на вулиці Мечникова, на вулиці Хрещатик, на вулиці Костянтинівська.

Фото: затори на правому березі (скріншот Google Maps)

Також затори утворилися на Дарницькому, Північному мостах, а також на мосту імені Патона і на Гаванському мосту.

Затори на лівому березі

Ускладнено рух транспорту на Дарницькому шосе, на вулиці Тепловозна, на проспекті Петра Григоренка, на вулиці Михайла Драгоманова, на Дніпровській набережній, на вулиці Ревуцького, на Харьківському шосе, на проспекті Юрія Гагаріна, на Лісовому масиві.

Фото: затори на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів планують капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.