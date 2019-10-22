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У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 08:18
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на правому березі

У Києві утворились численні пробки на дорогах, зокрема на проспекті Перемоги, Великій Окружній дорозі, чотирьох мостах і проспекті Генерала Ватутіна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки на правому березі

На проспекті Перемоги утворились сильні пробки. Також ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Шулявська", "Нивки", "Берестейська", "Житомирська", "Академмістечко".

Пробки зафіксовані на проспекті Правди, вулиці Семена Скляренка, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Олени Теліги, вулиці Дегтярівська, вулиці В'ячеслава Чорновола, частково на бульварі Лесі Українки.

У Києві утворились численні пробки

Фото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на проспекті Валерія Лобановського. Стабільно великі пробки на Великій окружній дорозі, Голосіївському проспекті.

Пробки утворились на Південному, Дарницькому, Північному мостах, а також мосту імені Патона.

Пробки на лівому березі

Ускладнений рух транспорту на проспекті Генерала Ватутіна та часткового на Дарницькому шосе зі сторони моста.

У Києві утворились численні пробкиФото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у КМДА порадили київським автомобілістам бути обережними на дорогах у вівторок, 22 жовтня. На магістралях прогнозують слабку видимість, що викликана туманами. Видимість становитиме 200-500 м.

Також на проспекті Миколи Бажана частково обмежать рух транспорту у зв'язку із ремонтом дороги. Обмеження триватиме 22 жовтня із 7:00 до 20:00 і 23 жовтня із 7:00 до 22:00. Йдеться про ділянку дороги на проспекті Бажана між Харківською площею і станцією метро "Харківська".

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