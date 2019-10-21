Київ скували пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві утворились пробки у центрі

У понеділок, 21 жовтня, у Києві утворились численні пробки на дорогах на правому та лівому берегах, а також в центрі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі ускладнений рух транспорту на проспекті Степана Бандери, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олени Теліги, вулиці Дегтярівська, на проспекті Перемоги.

Фото: пробки у Києві на правому березі (скріншот Google Maps)

Також пробки утворились у центрі, а саме на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, Повітрофлотському проспекті, вулиці Саксаганського, вулиці Михайла Грушевського, біля станцій метро "Золоті ворота", "Університет".

Також пробки утворились на проспекті Валерія Лобановського, проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, на Голосіївському проспекті, біля станції метро "Виставковий центр", "Іподром".

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах, а саме на Північному, Дарницькому, Патона та Південному.

Фото: пробки у Києві на лівому березі (скріншот Google Maps)

На лівому березі столиці утворились пробки на проспекті Генерала Ватутіна, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дарницькому проспекті, проспекті Миколи Бажана. Також біля станцій метро "Лівобережна", "Бориспільська", а також на Дніпровській набережній.

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погоди у найближчу годину. Сьогодні у найближчу годину з утриманням в першій половині дня туман, видимість 200-500 м.

Зазначимо, на естакаді Південного мосту до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено в зв'язку з роботами по заміні деформаційного шва.