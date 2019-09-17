У Києві утворилися численні затори

Увечері у вівторок, 17 вересня, в столиці утворилися численні затори на правому та лівому березі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки на правому березі

Так, масштабне скупчення автомобілів спостерігається на бульварі Дружби Народів, на вулиці Миколи Грінченка, на вулиці Ямська, на вулиці Бастіонна, на вулиці Академіка Філатова, на вулиці Предславинська, на бульварі Лесі Українки, на вулиці Новогоспитальной, на Наддніпрянському шосе, на вулиці Шота Руставелі, на вулиці Панаса Мирного, на бульварі Тараса Шевченка, на Дніпровському спуску, на вулиці Терещенківська, на Золотоворітському проспекті, на вулиці Льва Толстого, на вулиці Казимира Малевича, на вулиці Глибочицькій, на вулиці Павловська, на проспекті Перемоги, на Великій Окружній дорозі, на вулиці Данила Щербаківського, на Куренівському проспекті

Крім того, ускладнено рух у бік лівого берега на Північному мосту, Південному мосту.

Пробки на лівому березі

Затори спостерігаються на проспекті Миколи Бажана, на проспекті Петра Григоренка, на Дніпровській набережній, на вулиці Тепловозная, на вулиці Ревуцького, що на вулиці Здолбунівська, на вулиці Березняківській, на Дарницькому шосе, на вулиці Вифлеевская, на проспекті Юрія Гагаріна, на Бориспільському шосе.

Нагадаємо, з четверга, 19 вересня, до Києва з боку Борисполя обмежать в'їзд вантажного транспорту у зв'язку з збільшенням кількості шкідливих речовин у повітрі. Таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 16 вересня, біля станції метро"Славутич" в Києві близько 30 автомобілів облили кислотою.