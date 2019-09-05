У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися як на правому, так і на лівому березі столиці столиці

Затори утворилися в Києві на дорогах у четвер, 5 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Так, рух транспортних засобів ускладнений на правому березі столиці, а саме на бульварах Тараса Шевченка і Дружби народів, проспекті Перемоги, Хрещатику, Набережному шосе, вул. Іллєнка і Саперно-Слобідській, а також біля станцій метро "Театральна", "Золоті ворота", "Поштова площа", "Олімпійська".

Також ускладнений рух на Голосіївському проспекті, Кільцевій дорозі, вул. Луговій та Богатирській, проспекті Степана Бандери, в Оболонському районі біля метро "Мінська", проспекті Науки, вул. Васильківській.

Крім того, затори спостерігаються на Південному мосту і мосту Метро.

Фото: пробки в Києві (скріншот Google maps)

Дані Google maps свідчать, що на лівому березі столиці ускладнено рух автомобілів на Харківському та Дарницькому шосе, на проспекті Юрія Гагаріна і Броварському проспекті (в районі метро "Лісова"). Крім того, затори спостерігаються на Бориспільському шосе, Дніпровській набережної, вулиці. Урловській, Тепловозної, Здолбунівської та Сверстюка.

Також спостерігається ускладнений рух в районі станцій метро "Позняки", "Вирлиця", "Бориспільська" і "Лісова".

Нагадаємо, синоптик розповіла, в яких регіонах України слід очікувати дощів у п'ятницю. За її словами, температура вдень, 6 вересня, в Україні очікується в межах +23 +29 градусів, на заході +20 +24 градуси.